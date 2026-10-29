في مشهد يختتم أكثر من قرن من الصمود، سقطت صخرة غرانيتية ضخمة ظلت معلقة فوق رؤوس الزوار لعقود طويلة، لتطوي بذلك صفحة أحد أبرز المعالم الطبيعية في ولاية نيوهامبشير الأمريكية.

انهارت «الصخرة المعلقة الغامضة»، التي يقدر وزنها بنحو 80 طنًا، في متنزه «بولار كيفز» بمنطقة جبال وايت، يوم 18 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع اليوم الأخير من موسم الزيارة لعام 2026، لتستقر على أحد الممرات التي يرتادها آلاف الزوار سنويًا.

وأعلنت إدارة المتنزه وقوع الحادثة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات، وفقًا لما أوردته صحيفة «نيويورك بوست».

وأوضحت الإدارة أنها ستستغل فترة الإغلاق بين الموسمين لتقييم موقع الانهيار ودراسة الخطوات المقبلة، مشددة على أن سلامة الزوار والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها، قبل إعادة فتح المتنزه أمام الجمهور في موسم 2027.

ويعد «بولار كيفز»، الذي افتتح عام 1922، من الوجهات السياحية البارزة في المنطقة، إذ يستقطب الزوار لاستكشاف تشكيلاته الصخرية وممراته الطبيعية، لا سيما خلال فصل الخريف، حين تتلون الغابات المحيطة بألوانه المميزة.

وتشكلت كهوف المتنزه خلال العصر الجليدي الأخير، بفعل حركة الجليد التي أسهمت في تكوين مشهد طبيعي يضم كتلًا ضخمة من الغرانيت. وكانت الصخرة المنهارة إحدى أبرز محطات الموقع، إذ اعتاد الزوار التوقف عندها لالتقاط الصور والاستظلال تحتها.

ويضم المتنزه تسعة كهوف تشكلت بفعل العمليات الجليدية، إلى جانب مسارات للمشي ومتاهة صخرية وحديقة للأيائل، فضلًا عن منطقة مخصصة لتعدين الأحجار الكريمة، ما جعله وجهة تجمع بين استكشاف الطبيعة والأنشطة الترفيهية.