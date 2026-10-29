تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح (6 - 5)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفٍ لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة.



وتقدم تشيلسي بهدفٍ سجله مورغان روجرز في الدقيقة (40)، قبل أن يدرك كودي خاكبو التعادل لليفربول في الدقيقة (44).



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليحسم ليفربول تأهله بتسجيل ست ركلات مقابل خمس لتشيلسي.



كما تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ذاته بعد فوزه على برايتون بركلات الترجيح (4 - 3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.



وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي، تأهل بورنموث بفوزه على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، وكريستال بالاس بتغلبه على فولهام بهدفٍ دون رد، وبرينتفورد بعد فوزه على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.