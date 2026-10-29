خطف الزمالك فوزاً قاتلاً من ضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 46، بعد تمريرة عرضية أرسلها عدي الدباغ من الجانب الأيمن، قابلها محمد حمدي بتسديدة في المرمى.

وجاء رد المقاولون العرب سريعاً، إذ أدرك محمد عبد الناصر التعادل في الدقيقة 57، بتسديدة قوية من منطقة الجزاء، اصطدمت بلاعب الزمالك عمر جابر وسكنت الشباك.

وخطف الأنغولي شيكو بانزا الفوز للزمالك في الدقيقة 88، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة من محمد حمد.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، لينتزع المركز الثاني «مؤقتاً» من الأهلي، الذي يملك 17 نقطة، قبل مباراته أمام مودرن فيوتشر غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين.