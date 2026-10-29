تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات قوية، إذ يستضيف النصر (الوصيف) نظيره الخلود (تاسع الدوري) الساعة 9:00 مساءً، وفي ذات التوقيت يلتقي القادسية (ثالث الدوري) بمستضيفه الرياض (المركز الـ11)، فيما يواجه الخليج (عاشر الدوري) ضيفه الحزم (المركز الـ13) عند الساعة 5:35 مساءً.

على ملعب الأول بارك بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه الخلود بحثاً عن النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر الهلال، وتمكّن النصر من الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل في لقاء وخسر آخر، وله من الأهداف 23 وعليه ثمانية أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري، فيما يسعى فريق الخلود للخروج من دوامة الخسائر، فرغم عدم تلقيه أي خسارة في الست جولات الأولى إلا أنه تلقى أربع خسائر متتالية ليتراجع للمركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وأحرز هجومه 14 هدفاً فيما تلقت شباكه 21 هدفاً.

وعلى ملعب إس اتش جي أرينا بالرياض، يطمح فريق القادسية للعودة لصدارة الدوري عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق الرياض، وبعد أن ذاق طعم الصدارة عاد القادسية للمركز الثالث برصيد 25 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 26 وعليه 12 هدفاً، والفوز في لقاء الليلة سيصعد بالفريق لصدارة الترتيب، شريطة تعثر النصر والهلال، فيما يسعى الرياض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه على التعاون في الجولة الماضية ليصل للمركز الـ11 برصيد 12 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 19 هدفاً.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، سيشعل فارق النقطتين المواجهة التي تجمع الخليج بضيفه الحزم، إذ يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 12 نقطة حصدها من فوزين وست تعادلات وثلاث خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 17 هدفاً، فيما يحتل الحزم المركز الـ13 برصيد 10 نقاط حصدها من فوزين وأربع تعادلات وخمس خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 16 هدفاً.