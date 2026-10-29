أعرب الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عن سعادته بالعودة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في نزال جديد، مؤكداً أن وجوده في المملكة ليس الأول، إذ سبق له زيارتها مراتٍ عدةٍ، فيما تُعد هذه مشاركته الثانية في منافسات الملاكمة على أرضها.



وقال كانيلو ألفاريز في تصريحٍ خاصٍ لـ«عكاظ»: «أحب الوجود في السعودية، وهذه المرة الثانية التي أخوض فيها نزالاً هنا، لكنني زرت المملكة مراتٍ عديدةٍ، وأنا سعيدٌ جداً بالعودة إليها».



وعن طموحاته في نزاله المرتقب، بعد تحقيقه الفوز في مشاركته السابقة بالسعودية، أكد الملاكم المكسيكي عزمه على تقديم أفضل ما لديه، قائلاً: «سأبذل قصارى جهدي داخل الحلبة، وسأسعى إلى إسقاط خصمي بالضربة القاضية».



واختتم ألفاريز حديثه بالتأكيد على استعداده لتقديم أفضل أداءٍ ممكنٍ في المواجهة القادمة، سعياً إلى مواصلة انتصاراته على الحلبات السعودية.