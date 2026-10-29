فاز ممثل الوطن فريق التعاون على مستضيفه الفيصلي الأردني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الأربعاء) على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2.



وسجل بارفيه غويغون (52) وفارس الغامدي (77) هدفي الفوز لصالح نادي التعاون.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق الفيصلي الأردني الذي شن عدة هجمات ولكن الحارس البرازيلي مايلسون كان بالمرصاد لها لا سيما تسديدة اللاعب أحمد العرسان، وتسديدة أنس العوضات. في المقابل، كانت أولى محاولات التعاون عن طريق لاعبه زين الدين بلعيد الذي ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه، لكنها مرت فوق العارضة.



وظهر التعاون بصورة مغايرةً في الشوط الثاني، إذ كثف هجماته مبكراً عبر تسديدة نديم بايرامي من خارج منطقة الجزاء والتي مرت فوق العارضة (47)، قبل أن ينجح الفريق في تسجيل هدف التقدم حينما مرر بايرامي كرة إلى زميله بارفيه غويغون الذي سددها من داخل منطقة الجزاء مستقرةً في المرمى (52). بعد ذلك، نجح فارس الغامدي في تعزيز النتيجة لصالح التعاون إثر هجمة مرتدة سريعة قادها البحراوي، والذي مرر بدوره إلى الغامدي ليسكنها الشباك (77)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بهدفين دون رد.



وبهذه النتيجة، حقق التعاون انتصاره الثاني وتصدر فرق المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء الريان القطري ثانياً برصيد 6 نقاط بعد فوزه برباعية مقابل هدف على النهضة العُماني الذي تراجع للمركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما حلّ فريق الفيصلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.