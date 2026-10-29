توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من 10 مناطق في المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى استمرار فرص تشكل الضباب على أجزاء من المناطق المتأثرة بالأمطار، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

رياح تتجاوز 50 كم/ساعة على البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 إلى 40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، فيما يتراوح بين متر ومترين على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أكثر من مترين أثناء تكون السحب الرعدية.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وتصل إلى مائجة مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، فيما تكون متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

اضطراب البحر في الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، فيما تكون شمالية شرقية إلى شرقية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي.

وأشار إلى أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة أثناء تكون السحب الرعدية.