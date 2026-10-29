إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، صباح اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) البالغتين من العمر عامين وشهرين، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أن التوأم الملتصق التنزاني (لايتيينس ولوفنس) قدمتا إلى المملكة في 27 يناير 2026م، وبعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، أجرى الفريق الطبي فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقد عدة اجتماعات طبية متخصصة لتقييم وضعهما وتحديد خطة الفصل المناسبة.

وبين أن التوأم ملتصقتان في منطقة الحوض والوركين ولديهما أربعة أطراف سفلية، كما تتشاركان في الجزء السفلي من الأمعاء، والعمود الفقري والفقرات القطنية والحبل الشوكي، ولقد أجريت لهما عملية تمديد للجلد استغرقت عدة أشهر لتجهيزهما لعملية الفصل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تجرى العملية على تسع مراحل وتستغرق نحو 15 ساعة -بإذن الله- ويشارك فيها 44 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة الأعصاب للأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة التجميل، وأن نسبة نجاح العملية 70 %.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن هذه العملية تعد الرابعة لتوائم ملتصقة من تنزانيا، وهي رقم (75) ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي استطاع منذ عام 1990م، أن يعتني بـ (160) توأماً من (29) دولة في (5) قارات.

ورفع باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي الجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، مؤكداً أن هذا الدعم أتاح للفريق الطبي السعودي تقديم أفضل إمكانات الرعاية الطبية، والارتقاء بجودة الحياة للأطفال المستفيدين، سائلاً المولى عز وجل أن تكلل العملية بالنجاح وأن يمن على التوأم بالصحة والعافية.