كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع متوسط الوفيات السنوية المرتبطة بالحرارة بنحو 36% على مستوى العالم خلال السنوات التي أعقبت اتفاق باريس للمناخ، مقارنة بالعقد السابق، محذرة من تسارع التأثيرات الصحية للتغير المناخي بصورة تفوق الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها.

وأوضحت المنظمة، في تقرير «لانسيت كاونت داون» لعام 2026، الصادر بالتعاون معها، أن الحرارة ارتبطت بوفاة نحو 710 آلاف شخص حول العالم خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى تقديري مسجل، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من هذه الوفيات تُعزى إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.

مخاطر صحية متسارعة

وأشار التقرير إلى أن التأثيرات الصحية للتغير المناخي ازدادت حدة خلال العقد الماضي، مع تفاقم موجات الحرارة والجفاف والظواهر المناخية المتطرفة، وما يصاحبها من مخاطر على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وبيّن أن الجفاف الشديد طال نحو 52% من مساحة اليابسة في العالم لمدة شهر واحد على الأقل خلال عام 2025، في ثاني أعلى مستوى مسجل، ما يعكس اتساع نطاق المخاطر المناخية وتأثيراتها في المجتمعات.

خسائر اقتصادية بسبب الحرارة

ولفت التقرير إلى أن التعرض للحرارة أدى إلى فقدان نحو 573 مليار ساعة عمل محتملة على مستوى العالم خلال عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالمتوسط السنوي للفترة بين عامي 2006 و2015.

وأكد أن هذه الخسائر تعكس التأثير المتزايد لارتفاع درجات الحرارة في قدرة الأفراد على العمل والإنتاج، إلى جانب انعكاساتها الصحية والاقتصادية.

دعوات لإعلان حالة طوارئ صحية عالمية

ودعا معدّو التقرير إلى الاعتراف رسمياً بالتغير المناخي بوصفه حالة طوارئ صحية عالمية، وتعزيز الاستجابة الدولية لحماية السكان من المخاطر المتصاعدة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأدلة العلمية تُظهر أن التغير المناخي يمثل أحد أكبر التهديدات الصحية التي تواجه البشرية، مشيراً إلى أن آثاره تظهر بالفعل من خلال الإجهاد الحراري والظواهر الجوية المتطرفة وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض.

وشدد على أن وضع الصحة في صميم السياسات المناخية يمكن أن يسهم في إنقاذ ملايين الأرواح وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة هذه التحديات.

استثمارات قياسية في الطاقة النظيفة

ورغم التحذيرات، أشار التقرير إلى تحقيق تقدم في بعض المجالات، إذ بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة مستوى قياسياً قدره 2.1 تريليون دولار خلال عام 2025.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التوسع في الطاقة النظيفة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع جاهزية الأنظمة الصحية يمكن أن يسهم في الحد من الوفيات والأضرار الصحية المرتبطة بالتغير المناخي.