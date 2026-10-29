ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.