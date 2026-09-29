دخل حظر أمريكي على استيراد عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم، في خطوة جديدة ضمن تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا.

ويشمل الإجراء مصل اللبن، إضافة إلى الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب.

وكان البيت الأبيض أعلن الإجراء في 8 سبتمبر، عقب فرض كندا رسوماً جمركية جديدة على منتجات أمريكية، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات كندية.

كما رفعت الإدارة الأمريكية في التاريخ نفسه الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الكندية، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراءات الأمريكية بأنها "متواضعة نسبياً" في مجملها.