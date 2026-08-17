زادت إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتبلغ 833 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات عن الربع السابق من العام الحالي بنحو 8.9% حيث كانت تبلغ 765 مليار ريال في الربع الأول لعام 2026، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال.

عدد الشركات

وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات الرابحة في السوق السعودي تراجع خلال الربع الثاني من 2026 إلى 197 شركة مقابل 205 شركات في الربع المقارن من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 63 شركة مقابل 56 شركة في الربع الثاني من 2025.

يذكر أن متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر للسوق بلغ 3.5% خلال 2025.

وارتفع رصد إجمالي دين السوق (باستثناء قطاعي البنوك والتأمين) إلى 952 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، مقابل 917 مليار ريال في الربع الأول للعام ذاته، فيما كان يبلغ حجم القروض 859 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

صافي الأرباح

ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السوق السعودي خلال الربع الثاني 2026 بنسبة 36.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 170.5 مليار ريال، مقابل 124.8 مليار ريال في الربع الثاني 2025، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع الطاقة.

وشكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات ما نسبته 50.8% و9.6% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الثاني 2026 (باستثناء شركة أرامكو)، وارتفع إجمالي الأرباح باستثناء شركة أرامكو في الربع الثاني 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25.2% إلى 49.0 مليار ريال.