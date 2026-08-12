ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 10.94 نقطة ليقفل عند مستوى 10,844.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 256 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 141 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والأسماك، وجازادكو، وثمار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وأسواق العثيم، ودراية، وإكسترا، وسابك الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و4.31%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والرياض، وأسواق العثيم، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات بترو رابغ، والرياض، والراجحي، والأسماك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعًا 113.43 نقطة ليقفل عند مستوى 21781.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.7 مليون سهم.