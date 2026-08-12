توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، مع تعمق تداعيات إغلاق مضيق هرمز.



وقالت الوكالة في تقرير لها: «إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2026، وهو انخفاض يزيد بنحو 510 آلاف برميل يومياً على توقعاتها الشهرية السابقة الصادرة في يوليو الماضي».



وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار الوقود سيواصل الضغط على الاستهلاك، رغم توقعاتها بانتعاش الطلب تدريجياً خلال العام وعودته إلى النمو في الربع الأخير، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية Business».



الإمدادات العالمية



وأضافت وكالة الطاقة الدولية: «إن تجدد الأعمال القتالية والاضطرابات البحرية يقوضان الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات النفط العالمية، التي ظلت في يوليو أقل بنحو 6.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام إلى 3% من 3.3% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير.



وأفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق من العام، أن «جميع الطرق تؤدي الآن إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».