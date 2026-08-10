مجتمع أسوة يعقد اللقاء الأول لأعضائه الفخريين

عقد مجتمع أسوة، مساء أمس (الأحد) 9 أغسطس 2026، اللقاء الأول لأعضائه الفخريين، بمشاركة نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية في مجالات متنوعة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستراتيجيات والمبادرات، واستعراض التوجهات المستقبلية، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير أعمال المجتمع، وتمكين الشباب وتعزيز أثره.

وشهد اللقاء مشاركة كلٍ من: الأستاذ صالح العنزي، والأستاذ خالد الخضيري، والأستاذ فيصل العبدالسلام، والأستاذ معاذ النجيفان، والأستاذ عصام القبيسي، والأستاذ معاذ المسلم، والأستاذ مشعل الشرطان، والأستاذ طلال العصيمي، والأستاذ راكان القصيمي، والأستاذ أحمد المسعري.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لجهود مجتمع أسوة في الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تطوير مبادراته وبرامجه، بما يسهم في دعم توجهاته نحو تمكين الشباب، وتبادل المعرفة، وصناعة أثر مستدام في المجتمع.