كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي بنسبة 63% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026، حيث بلغت 407.182 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 248.459 مليار ريال خلال شهر مايو 2026.



5 مصادر



وبحسب البيانات، فإن مشتريات المصارف في السعودية تتوزع على خمسة مصادر، هي (البنك المركزي، المصارف المحلية، المصارف الخارجية، عملاء، ومصادر أخرى). وأشارت إلى أن مشتريات المصارف في السعودية من البنك المركزي بلغت 100.388 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 69.783 مليار ريال خلال مايو 2026، فيما بلغت المشتريات من المصارف المحلية 12.571 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 11.467 مليار ريال خلال شهر مايو 2026.



ووفقاً للبيانات، فإن مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي فيما يتعلق بالمصارف الخارجية بلغت 242.877 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 127.171 مليار ريال خلال شهر مايو 2026، فيما بلغت المشتريات من العملاء 42.586 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 35.093 مليار ريال خلال شهر مايو 2026، بينما بلغت المشتريات من المصادر الأخرى 8.580 مليار ريال خلال يونيو 2026 مقابل 4.945 مليار ريال خلال مايو 2026.