شهدت منطقة المنشية في الإسكندرية جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته داخل حمام مكتب محامٍ، قبل أن يعمد إلى تقطيع جثمانها والتخلص منه داخل المكان نفسه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الزوجين حضرا إلى مكتب أحد المحامين لمناقشة خلافاتهما الزوجية، فيما تركهما المحامي داخل المكتب لنحو ساعتين. وعند عودته، فوجئ بأن الزوج قتل زوجته وقطع جثمانها، ليبلغ الأجهزة الأمنية التي حضرت فورًا وبدأت إجراءات الفحص.

ووجّهت جهات التحقيق بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، واستكمال التحريات لكشف تفاصيل الحادث.

وفي أقواله، أكد المحامي أنه تركهما لحل مشكلاتهما، ولم يتوقع وقوع الجريمة داخل مكتبه. بينما اعترف المتهم بأنه كان يشك في وجود علاقة بين زوجته والمحامي، وأنه كان يعتبر الأخير سببًا في انهيار حياته الزوجية، مشيرًا إلى أنه خطط للتخلص منهما معًا قبل أن ينفذ جريمته بحق زوجته داخل المكتب.

وتواصل جهات التحقيق جمع الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.