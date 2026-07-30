أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن السعودية احتلت صدارة الطلب على الذهب في أسواق المنطقة العربية خلال النصف الأول من 2026 بإجمالي 32.3 طن، مقابل 33.7 طن خلال نفس الفترة من عام 2025، بتراجع قدره 4.2%. وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 23 طناً من 25.8 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 9.3 طن من 7.8 طن.



تراجع الطلب على المشغولات



وأشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الأسواق الأربعة (السعودية، مصر، الإمارات، الكويت) شهدت نمطاً متشابهاً خلال النصف الأول من العام، تمثل في تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الإقبال على السبائك والعملات باعتبارها أداة للادخار والاستثمار، وهو ما حدّ من تراجع إجمالي الطلب على الذهب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب البيانات، سجل إجمالي الطلب على الذهب في الكويت 8.2 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.4 طن في النصف الأول من 2025، بانخفاض 2.4%. وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4 أطنان من 5.1 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 4.2 طن من 3.3 طن.



المشتريات في الإمارات ومصر



وفي الإمارات، بلغ إجمالي الطلب على الذهب 19.6 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 22.8 طن قبل عام، بانخفاض 14%. وتراجعت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 10.3 طن من 15.6 طن، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات إلى 9.3 طن مقارنة مع 7.2 طن.



وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب 22 طناً، مقابل 22.6 طن خلال النصف الأول من 2025، بتراجع نسبته 2.7%. وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 10 أطنان خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 12 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 16.7%. وارتفع الإقبال على السبائك والعملات الذهبية إلى 11.9 طن، مقابل 10.6 طن، بنسبة نمو بلغت نحو 12.3%.