تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، اليوم، بضبط السياسة النقدية والقضاء على التضخم الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن موجة التضخم الحالية «ستصبح جزءاً من الماضي» إذا نجح البنك المركزي في تحقيق أهدافه.



وأوضح، في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب قبل مثوله أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن الهدف الأول للاحتياطي الفيدرالي يتمثل في اتخاذ السياسة النقدية الصحيحة قدر الإمكان، مشدداً على أن هذا الهدف يمثل البوصلة التي توجه قرارات البنك المركزي، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



السياسة النقدية



وقال وارش: «إذا نجحنا في ضبط السياسة النقدية -وسنفعل ذلك- فإن موجة التضخم التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي». وأضاف: «التقلبات الشهرية للأسعار تبقى أمراً طبيعياً، خصوصاً في ظل بيئة عالمية مضطربة، إلا أن اتجاه التضخم على المدى الطويل يتحدد بدرجة كبيرة من خلال السياسة النقدية».



مواجهة التطورات



وشدد وارش على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ويتمسكون بالتزام راسخ لاستعادة استقرار الأسعار.



وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، بين وارش أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية ويظهر مرونة في مواجهة التطورات الأخيرة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الأعمال يمثل «أبرز سمات» البيئة الاقتصادية الحالية.



وجاءت تصريحات وارش بعد نحو شهرين فقط من توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لا يزال فيه التضخم يتجاوز مستهدف البنك البالغ 2% منذ عام 2021.