ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات (الثلاثاء) بنحو 2%، وبلغت الأوقية 4,082.8 دولار، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية آمال المستثمرين في تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً تجاه أسعار الفائدة.



وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.46% إلى 100.76 نقطة.

رهانات الفائدة



وأظهرت البيانات تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن رهاناتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.



وكان الذهب قد انخفض للجلسة الثانية على التوالي، أمس، إذ أدت تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من التضخم وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4,072.49 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس القادم 0.8% إلى 4,081.30 دولار.