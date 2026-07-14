انخفضت أسعار الرصاص إلى أدنى مستوياتها في 56 عاماً، بعد أن سجلت مستودعات بورصة لندن للمعادن أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1970.



وقفزت المخزونات بمقدار 80.7 ألف طن إلى 370.1 ألف طن تقريباً، بسبب تدفقات الرصاص إلى مستودعات سنغافورة. وتراجع سعر الرصاص بنسبة 0.3% ليصل إلى 1862.50 دولار للطن في منتصف تعاملات اليوم.



يأتي ذلك فيما واصلت أسعار النحاس ارتفاعها اليوم، لتسجل أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مدعومةً بمؤشرات على تحسن الطلب وتشدد الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد بسبب التوترات في الشرق الأوسط.



أفضل أداء



وزاد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % إلى 1.3601 دولار للطن المتري، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.



وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين، أكبر مستهلك للمعادن عالمياً، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو، محققةً أفضل أداء لها خلال أربعة أشهر.



كما ارتفع سعر عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.1 % إلى 104.390 يواناً للطن.