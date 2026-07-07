اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في شهر مايو الماضي، إذ ساهم ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق، في مؤشر على أن التجارة لا تزال تشكل عبئا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.



وأشارت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء بوزارة التجارة، اليوم، إلى أن العجز التجاري قفز 42.2% ليصل إلى 77.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.



ارتفاع الأسعار



وبحسب البيانات، ساهمت الجهود التي بذلتها الشركات لتجنب حدوث نقص وارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط في هذا العجز التجاري الكبير، إذ أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الواردات إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً.



وصعدت الواردات 3.3% إلى 395.3 مليار دولار. وهذا أعلى مستوى منذ مارس 2025 عندما تسبب الاستعداد المسبق قبل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية باهظة في ارتفاع الواردات بشكل حاد.



وارتفعت واردات السلع 4% إلى 317 مليار دولار. وزادت واردات السلع الرأسمالية 1.1 مليار دولار إلى مستوى غير مسبوق بلغ 128 مليار دولار، مدفوعة بزيادات كبيرة في واردات ملحقات الكمبيوتر وأشباه الموصلات. غير أن واردات أجهزة الكمبيوتر انخفضت 3.4 مليار دولار.