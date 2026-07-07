توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، تراجع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي 0.5% خلال العام الحالي، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الذي كبح الطلب من محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، في أعقاب تقلص الإمدادات بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وحذرت الوكالة من أنه إذا لم يفتح مضيق هرمز بالكامل قبل بداية الربع الرابع، فيمكن أن يسجل المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال أول انخفاض سنوي منذ عام 2012.



توقعات الطلب



وقالت الوكالة في تقريرها عن سوق الغاز للربع الثالث من 2026: «إن الطلب العالمي على الغاز من المتوقع أن ينخفض بنحو 0.5%، أو 20 مليار متر مكعب، خلال العام، ليسجل ثالث تراجع سنوي خلال العقد الجاري بعد الانخفاض المسجل في عامي 2020 و2022».



وتراجع الطلب على الغاز في آسيا بنحو 1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، بعدما دفعت الأسعار المرتفعة المستهلكين إلى التحول نحو أنواع وقود بديلة، لا سيما الفحم المستخدم في قطاع الكهرباء.



وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي كان يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.