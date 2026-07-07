أنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16. وقدم الفراعنة أداءً قويًا واقتربوا من تحقيق مفاجأة كبيرة بعدما تقدموا بهدفين، قبل أن يعود حامل اللقب ويقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة.



وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل لمصر في الدقيقة 15 بضربة رأس متقنة مستغلًا عرضية مروان عطية، بينما تألق الحارس مصطفى شوبير في الشوط الأول بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، إضافة إلى أكثر من فرصة خطيرة، لينتهي النصف الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدفًا لمصطفى زيكو بداعي وجود مخالفة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة رائعة بدأت من محمد صلاح وانتهت بتسديدة ناجحة في الشباك.



لكن الأرجنتين كثفت ضغطها، فقلص كريستيان روميرو الفارق في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي التعادل بعدها بخمس دقائق، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بينما غادر المنتخب المصري البطولة بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته رغم النهاية المؤلمة.