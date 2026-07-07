سجل ياسر إبراهيم الهدف الذي حمل الرقم 12 للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من مونديال 2026.



وتمكن منتخب مصر من إحراز 12 هدفًا في 12 مباراة خاضها عبر جميع مشاركاته في البطولة، بمتوسط هدف في كل مباراة، في رقم يعكس التطور الهجومي للفراعنة في النسخة الحالية.



وتوزعت أهداف مصر في كأس العالم بواقع هدفين في نسخة 1934، وهدف واحد في مونديال 1990، وهدفين في نسخة 2018، قبل أن يسجل المنتخب 7 أهداف في مونديال 2026 حتى الآن، وهي الحصيلة التهديفية الأفضل في تاريخ مشاركاته بالبطولة.