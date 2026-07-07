شهدت مباراة الأرجنتين أمام مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026 رقمًا سلبيًا جديدًا في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أهدر ركلة جزاء للمرة الثانية في النسخة الحالية من البطولة ليتصدى لها الحارس مصطفى شوبير.



وبهذه الركلة، ارتفع عدد ركلات الجزاء التي نفذها ميسي في كأس العالم إلى 8 ركلات، سجل منها 4 أهداف وأهدر 4، لتصل نسبة نجاحه إلى 50% فقط عبر مشاركاته في المونديال.



وجاءت ركلات الجزاء التي نفذها ميسي في كأس العالم على النحو التالي: أهدر أمام آيسلندا في 2018، وسجل أمام السعودية وهولندا وكرواتيا وفرنسا في نسخة 2022، كما أهدر أمام بولندا في البطولة ذاتها، قبل أن يهدر أمام النمسا ومصر في مونديال 2026.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة من البطولة خلال الوقت الأصلي، باستثناء ركلات الترجيح، في رقم سلبي غير مسبوق يضاف إلى سجلات المونديال.