خطف حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير الأضواء خلال مجريات الشوط الأول من مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما قدّم أداءً استثنائياً أسهم في الحفاظ على حظوظ «الفراعنة» أمام حامل اللقب.



وظهر شوبير بأفضل مستوياته منذ الدقائق الأولى، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء نفذها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يواصل تألقه بإبعاد ثلاث فرص انفراد محققة، ليقف سداً منيعاً أمام الهجوم الأرجنتيني ويحرم لاعبيه من تعزيز النتيجة.



ويأتي هذا الأداء امتداداً للمستويات اللافتة التي يقدمها الحارس المصري في البطولة، إذ واصل حضوره الحاسم في المباريات الإقصائية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما لعب دوراً مؤثراً في مشوار «الفراعنة» نحو الأدوار المتقدمة.