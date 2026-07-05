• تعكس النتائج متانة نموذج عمل الشركة وسلاسل إمدادها وشبكتها اللوجستية في ظل ضغوط التكاليف الخارجية والظروف الإقليمية.

• رئيس شركة المراعي: «نحن على ثقة باستراتيجيتنا والتزامنا بالإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ريادتنا في الأسواق المستهدفة وتلبية تطلعات المستهلكين».

أعلنت شركة المراعي، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم وأكبر شركة لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026م والتي عكست أداءً قويًا بالرغم من الضغوط المتزايدة لتكاليف الشحن والمُدخلات والظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا الأداء المتميز نتيجة للمشاريع التوسعية، ومتانة سلاسل الإمداد ومرونتها، والطلب القوي على فئات المنتجات الأساسية، لا سيما قطاعات الدواجن والألبان.

وقد حققت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 5.87 مليار ريال في الربع الثاني، ليصل إجمالي إيرادات النصف الأول من العام إلى 12.03 مليار ريال، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025م. كما تمت المحافظة على مستوى مستقر من الربحية، حيث بلغ صافي الأرباح 635.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مدعومًا بنمو الإيرادات وتوسع محفظة المنتجات، بما يعكس متانة نموذج أعمال المراعي وقدرتها على إدارة ضغوط التكاليف الخارجية بفعالية.

وأسهمت مبادرات ضبط التكاليف المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الخدمة بالإضافة إلى تحسن مزيج المبيعات في دعم الأداء المالي رغم تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والمواد الخام والتحديات اللوجستية التي واجهت قطاع الأغذية مؤخرًا. واستفادت الشركة من قوة الطلب وارتفاع حجم المبيعات، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأسواق الرئيسة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الأستاذ فواز الجاسر: «تعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026م استمرار زخم النمو القوي في شركة المراعي، مدعومًا بمستويات الطلب الجيدة على منتجاتنا الأساسية، ولا سيما الدواجن والألبان. وقد مكّننا الأداء المنضبط وإدارة التكاليف من تحقيق أداء مالي مستقر ومرن. نحن على ثقة باستراتيجيتنا ونواصل التزامنا بالإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والابتكار وتعزيز ريادتنا في الأسواق المستهدفة وتلبية تطلعات المستهلكين المتغيرة مع مواصلة تحقيق نمو مستدام».

أداء القطاعات في الربع الثاني

سجل قطاع الدواجن نموًا قويًا خلال الربع الثاني، مدفوعًا بتوسع قاعدة العملاء في مختلف الأسواق. كما أسهمت الاستثمارات المستمرة في تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية في ترسيخ مكانة القطاع كمحرك رئيس للنمو للشركة.

كما حقق قطاع الألبان والعصائر أداءً قويًا مدعومًا بزيادة الطلب. وتواصل المراعي توسيع محفظة منتجاتها في هذا المجال من خلال الابتكار وتطوير المنتجات الطازجة.

أما قطاع المخبوزات فقد حقق أداءً مستقرًا بفضل تطوير تشكيلة المنتجات واستمرار الابتكار. وستواصل الشركة تركيزها على تطوير المنتجات والتوسع الجغرافي الانتقائي ضمن هذا القطاع.

وتؤكد المراعي ثقتها بأن استراتيجيتها الحالية، ومواصلة الاستثمار المستمر في قطاعات الألبان والدواجن والابتكار، ستعزز مكانة الشركة واستمرارها في تحقيق نمو مستدام وتعزيز فرصها لاغتنام فرص النمو المستقبلية وخلق قيمة طويلة الأجل.