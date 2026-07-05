تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2026 في مدينة نيويورك.

يجمع المنتدى الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال أعمال المنتدى، ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026، الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وسبق للمملكة أن قدمت تقريري الاستعراض الوطني الطوعي في المنتدى خلال عامي 2018 و2023، حيث يمثل التقرير لهذا العام المراجعة الوطنية الثالثة للمملكة، ويقدم عرضًا شاملًا لما أُحرز من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب أبرز التحديات والأولويات المستقبلية. يعكس التقرير نهجًا تشاركيًا واسعًا، بمساهمة أكثر من 140 جهة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، حيث تؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مستهدفات رؤية السعودية 2030 مع الإطار العالمي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، حيث يضم الوفد عددًا من ممثلي 14 جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للأوقاف، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة إكسبو 2030 الرياض، والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وجامعة المجمعة، ومركز سيفال السعودية.

ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار (إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها من أجل مستقبل مستدام للجميع)، مع مراجعة التقدم المحرز لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي: الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

وسيشارك أعضاء وفد المملكة في أعمال المنتدى من خلال تقديم المداخلات الرسمية باسم المملكة، والمشاركة في مراجعة التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب المشاركة في الجلسات الوزارية والنقاشات العامة. كما ستنظم المملكة عددًا من الفعاليات الجانبية، من أبرزها الفعالية الرسمية للمملكة بعنوان: (إعادة التفكير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد الأولويات ونهج التنفيذ)، إلى جانب معرض مصاحب بعنوان: (تعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية)، الذي يستعرض أبرز المبادرات والإنجازات الوطنية التي تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

يذكر أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة يُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.