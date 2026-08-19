صعدت أسعار الذهب بشكل حاد اليوم، ما يعكس انخفاضاً كبيراً في عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة عن خطط لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل على الأقل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.9% إلى 4,460 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.2% إلى 4517.20 دولاراً للأوقية.

وكان سعر الذهب قد انخفض، أمس، بعد أن بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ عقدين تقريباً، بينما ظل عائد السندات لأجل 10 سنوات قريباً من أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2025.

ترقب لاجتماع «الفيدرالي»

وفي ظل هذه الظروف، يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الماضي، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول كيفية تقييم صناع السياسة للتضخم والمسار الأمثل لأسعار الفائدة.

وسينتقل التركيز بعد ذلك إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيف وارش، في ندوة جاكسون هول الأسبوع القادم. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، بنسبة 0.6% ليصل إلى 99.02. ويمكن أن يعزز ضعف الدولار من قيمة الذهب، إذ يخفض سعره بالنسبة للمشترين الأجانب