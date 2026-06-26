في 22 يونيو 2026، أسدل الستار على حياة أحد أعقد العقول الاقتصادية في العصر الحديث. رحل ألان غرينسبان عن 100 عام كاملة، تاركًا خلفه إرثًا فريدًا جمع بين الموسيقى والاقتصاد، وبين نغمات السوينغ وإيقاعات الأسواق المالية.

ولد غرينسبان في (واشنطن هايتس) بنيويورك، حيث بدأ شغفه المبكر بالأرقام من مدرجات لعبة البيسبول، حين كان يسجل الإحصاءات بدقة طفل يرى العالم كمعادلة لا كفوضى. لاحقًا، حمل شغفه إلى معهد (جوليارد) ليعزف الكلارينيت والساكسفون، قبل أن يكتشف أن الاقتصاد هو السيمفونية الأكبر التي يريد قيادتها.

ترك الموسيقى، ودخل دهاليز الاقتصاد، ليصبح في 1987 رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقائدًا فعليًا للسفينة المالية العالمية. لُقّب بـ(المايسترو) لأن كلماته وحدها كانت تحرك أسواق العالم صعودًا وهبوطًا.

لكن اللحن لم يكتمل دائمًا؛ فإيمانه بقدرة الأسواق على تصحيح نفسها لم يمنع انفجار أزمة 2008، التي اعترف بعدها أمام الكونغرس بخطأ تقديراته. وفي سنواته الأخيرة، عاد إلى ذكريات الفتى الذي يعشق الإحصاءات، قبل أن يرحل تاركًا درسًا خالدًا: أن الاقتصاد، مهما بدا منضبطًا، يظل مليئًا بالمفاجآت التي لا يمكن التنبؤ بها بالكامل.