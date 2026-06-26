ارتفعت أسعار الذهب والفضة عند تسوية تعاملاتها اليوم (الجمعة) بدعم من تراجع الدولار وتقلص احتمالات التشديد النقدي في أمريكا بصورة طفيفة، إلا أن المعدنين النفيسين سجلا خسارة أسبوعية.

وتراجعت الفضة 10.62% في أسبوع، لتنخفض الأوقية إلى 59.22 دولار بنهاية اليوم (الجمعة).



وجاء الانخفاض المحدود في احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بعدما جاءت قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة مع التوقعات، ليتعافى الذهب من ضغوط البيع التي شهدها في الجلسات الأولى من الأسبوع.



وساهم في تحسن آفاق السياسة النقدية الأمريكية استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز بعد التهدئة الأخيرة بين واشنطن وطهران، إلا أن رئيس الفيدرالي في مينيابوليس «نيل كاشكاري»، حذر من اتساع الضغوط التضخمية، مما دفعه إلى توقع رفع الفائدة مرة واحدة هذا العام.