هدد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ما يُعرف بـ«ضريبة الخدمات الرقمية» على الشركات الأمريكية، في تصعيد جديد للخلافات التجارية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا.



وقال «ترمب» في منشور عبر «تروث سوشيال» اليوم (الجمعة): «ستلغي هذه التعريفة الجمركية أي اتفاقيات تجارية مبرمة مع أي دولة، سواء تم تنفيذها أو توقيعها أم لا».



وأضاف أن عدداً من الدول الأوروبية يناقش تطبيق ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية، مشيراً إلى أن بعضها بات قريباً من تنفيذ هذه الخطوة.



وشدد «ترمب» على أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري إذا مضت أي دولة في تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية.