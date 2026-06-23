أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) وشركتها التابعة المملوكة بالكامل، سبيماكو بايو، اليوم عن إبرام اتفاقية تعاون وترخيص حصرية مع شركة جينيتكس بايو ثيرابيوتكس (Genetix Biotherapeutics Inc.) لتطوير وتسويق وتصنيع وتوطين علاجي LYFGENIA™ و ZYNTEGLO™ في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وجرى توقيع الاتفاقية بتاريخ 22 يونيو 2026 في الجناح السعودي بمعرض BIO International Convention 2026 المقام في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور قيادات من الشركتين، وبرعاية معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.

حيث وقّع الاتفاقية من جانب سبيماكو الأستاذ الدكتور أحمد بن حمدان الجديع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن جانب شركة جينيتكس بيوثيرابيوتكس الرئيس التنفيذي ديفيد ميك، في خطوة تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع وصول المرضى في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط إلى العلاجات الجينية المتقدمة، ودعم جهود نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحيوية.

ويُعد كل من LYFGENIA™ و ZYNTEGLO™ من العلاجات الجينية المبتكرة التي تُعطى لمرة واحدة لعلاج مرضى فقر الدم المنجلي ومرضى بيتا-ثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم من الأطفال والبالغين على التوالي.

يمثل مرض فقر الدم المنجلي ومرض بيتا-ثلاسيميا من الأمراض الوراثية النادرة التي تؤثر على أكثر من 500 ألف شخص في المملكة العربية السعودية. حيث تشير التقديرات إلى أن مرض فقر الدم المنجلي وحده يكلّف المملكة نحو 1.4 مليار دولار أمريكي (5.25 مليار ريال سعودي) سنويًا من حيث العبء المجتمعي الإجمالي، استنادًا إلى ما يقارب 94 ألف مريض من الحالات الأكثر شدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين وصول المرضى إلى علاجات تحويلية تُعطى لمرة واحدة لمعالجة احتياج طبي غير ملبّى بشكل كبير، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتُجسّد هذه الاتفاقية التوجهات الوطنية نحو بناء قطاع تقنية حيوية متقدم، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تمثل خطوة متقدمة في دعم منظومة الابتكار الحيوي على مستوى المنطقة، بما يعزز مكانة المملكة في طليعة الابتكار في علوم الحياة، ويعكس في الوقت ذاته التزام سبيماكو المستمر بتعزيز الأمن الدوائي ودعم الابتكار في القطاع الصحي، وبناء قدرات محلية مستدامة في مجال العلاجات الجينية المتقدمة من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتخصصة وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التوطين التدريجي لهذا القطاع الحيوي في المملكة.

ستتولى سبيماكو وسبيماكو بايو مسؤولية الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة والتطوير والتسويق التجاري في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. كما ستستفيد سبيماكو من خبراتها التصنيعية الواسعة لإنشاء قدرات تصنيع محلية متقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد بن حمدان الجديع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبيماكو:

«تُعد جينيتكس من الشركات الرائدة عالميًا وفي السوق الأمريكي في مجال الطب الجيني لعلاج الأمراض النادرة، ولديها سجل مثبت في تطوير وتسويق علاجات مبتكرة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن توسع سبيماكو الاستراتيجي في مجال المستحضرات الحيوية الدوائية المتقدمة. وتركز جهودنا على إتاحة الوصول إلى الجيل القادم من العلاجات، إلى جانب بناء القدرات اللازمة لدعم التوطين والابتكار على المدى الطويل داخل المملكة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في القطاعين الصحي والصناعي.».

من جانبه، قال ديفيد ميك، الرئيس التنفيذي لشركة جينيتكس بيوثيرابيوتكس:

«تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع سبيماكو محطة مهمة في توسيع الوصول العالمي إلى علاجاتنا النوعية التي تُعطى لمرة واحدة، لصالح آلاف المرضى في الشرق الأوسط المصابين بفقر الدم المنجلي وبيتا-ثلاسيميا. وتُعد سبيماكو الشريك الرائد في المملكة العربية السعودية بما تمتلكه من بنية تحتية راسخة وقدرات تصنيعية متقدمة تمكن من توسيع الوصول إلى هذه العلاجات بكفاءة. كما تخلق هذه الشراكة فرصة طويلة الأجل لتعزيز القيمة لشركة جينيتكس، مع استمرارنا في توسيع نطاق الاستفادة من علاجاتنا الرائدة للمرضى المحتاجين إليها.».

نبذة عن LYFGENIA™ (lovotibeglogene autotemcel)

يُعد LYFGENIA علاجًا جينيًا يُعطى لمرة واحدة خارج الجسم باستخدام ناقل فيروسي عدسي (LVV)، ومُعتمدًا للمرضى المؤهلين المصابين بفقر الدم المنجلي. ويعتمد العلاج على إضافة نسخة وظيفية من جين بيتا-جلوبين إلى الخلايا الجذعية والخلايا السلفية المكونة للدم الخاصة بالمريض، ما يؤدي إلى إنتاج هيموغلوبين بالغ يتمتع بخصائص مضادة لتمنجل خلايا الدم الحمراء. وقد أثبت العلاج قدرته على الحد من تمنجل خلايا الدم الحمراء وتقليل أو القضاء على النوبات الوعائية الانسدادية.

نبذة عن ZYNTEGLO™ (betibeglogene autotemcel)

يُعد ZYNTEGLO أول علاج جيني من نوعه يُعطى لمرة واحدة خارج الجسم باستخدام ناقل فيروسي عدسي(LVV)، ومُعتمدًا للمرضى المؤهلين المصابين ببيتا-ثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم. ويعتمد العلاج على إضافة نسخ وظيفية من جين بيتا-جلوبين المعدل إلى الخلايا الجذعية المكونة للدم الخاصة بالمريض، مما يتيح إنتاج مستويات طبيعية أو شبه طبيعية من الهيموغلوبين، وقد أثبت فعاليته في الاستغناء عن الحاجة إلى عمليات نقل الدم المنتظمة.

عن سبيماكو وسبيماكو بايو

تُعد سبيماكو إحدى الشركات الدوائية الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في التصنيع الدوائي والتطوير التنظيمي، مع دور محوري في دعم الأمن الدوائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الصحية.

أما سبيماكو بايو، فهي شركة مملوكة بالكامل لسبيماكو، أُسست لقيادة توسع المجموعة في مجالات التقنية الحيوية والعلاجات المتقدمة، ودعم جهود التوطين ونقل المعرفة وبناء القدرات في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

نبذة عن شركة جينيتكس بيوثيرابيوتكس

جينيتكس بيوثيرابيوتكس شركة تقنية حيوية خاصة في المرحلة التجارية، تكرّس جهودها لتقديم علاجات تحويلية تُعطى لمرة واحدة للمرضى المصابين بأمراض نادرة وشديدة. وتستند الشركة إلى أكثر من 30 عامًا من الابتكار الريادي في مجال الطب الجيني، وتمتلك علاجات معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج فقر الدم المنجلي وبيتا-ثلاسيميا والحثل الكظري الدماغي. وتلتزم الشركة بتوسيع وصول المرضى إلى علاجاتها وتحسين تجربة الرعاية العلاجية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس الأمريكية.