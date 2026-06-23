فريلاندر العالمية تكشف أبعاد أول طراز إستراتيجي لها «فريلاندر 8»

في إطار الاستعدادات المتواصلة لإطلاقها المرتقب في الشرق الأوسط، أعلنت فريلاندر FREELANDER رسمياً أبعاد طرازها الإستراتيجي الأول فريلاندر 8.

وقد عُرض الطراز لأول مرة خلال فعالية «ليلة فريلاندر» ضمن فعاليات قمة شيري الدولية للأعمال (IBS) في 25 أبريل، ما لفت انتباه وسائل الإعلام وشركاء الصناعة والمستهلكين حول العالم. وحافظت جهود استقطاب الوكلاء العالميين على زخمها الإيجابي في العديد من الأسواق الدولية، ما يعكس الاهتمام الكبير بمكانة العلامة التجارية كعلامة بريطانية رائدة في مجال سيارات الدفع الرباعي الذكية عالية الأداء.



وفي 11 يونيو، عُرضت فريلاندر 8 في منتدى أبوظبي للاستثمار (ADIF) بفندق ذا بينينسولا شنغهاي، ما أتاح فرصة للتواصل مع ممثلي الحكومات وقادة الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين قبل إطلاقها في الشرق الأوسط بأبوظبي.

ألقت لوسيا ماو، الرئيسة التنفيذية لشركة فريلاندر العالمية، كلمة رئيسية أمام كبار المسؤولين في جلسة مغلقة، استعرضت خلالها المكانة الفريدة لعلامة فريلاندر باعتبارها علامة تجارية بريطانية فاخرة للسيارات الذكية متعددة الاستخدامات، والتي تم تطويرها بالتعاون بين جاكوار لاند روفر وشيري، استناداً إلى إرث هذه العلامة التجارية الشهيرة التي طُرحت لأول مرة عام 1997. وتقود جاكوار لاند روفر عملية التصميم، بينما تُسهم شيري في تمكين المستقبل من خلال أحدث تقنيات الطاقة الجديدة وتكامل سلسلة التوريد العالمية المتميزة. يُثمر هذا التعاون غير المسبوق عن علامة تجارية تجمع بسلاسة بين التصميم البريطاني والابتكار الذكي والقدرات الأصيلة على مختلف التضاريس.



واليوم، تكشف فريلاندر الأبعاد الرسمية لطراز «فريلاندر 8»، أول طراز إستراتيجي للعلامة التجارية، والذي تم تطويره على منصة عالمية موحدة تلبي مختلف اللوائح التنظيمية ومتطلبات الأسواق العالمية.

وتُصنف فريلاندر 8 ضمن فئة السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي متوسطة إلى كبيرة الحجم، ويبلغ طولها 5118 ملم، وعرضها 2050 ملم، وارتفاعها 1926 ملم، ولتعزيز مظهرها الفاخر، تتوفر عجلات أنيقة قياس 22 بوصة في الفئات الأعلى تجهيزاً، بما يعزز حضور السيارة الواثق وتصميمها المميز.

صُممت سيارة فريلاندر 8 وفقاً لركائز العلامة التجارية الثلاث الأساسية: الحرفية البريطانية، والثقة الذكية، وحرية القيادة على مختلف التضاريس. تجمع السيارة بين التصميم الفاخر والتقنيات الذكية وقدرات القيادة على مختلف الطرق لتلبية احتياجات المستخدمين العصريين في التنقلات الحضرية، والسفر العائلي، واستخدامات العمل، واستكشاف الطبيعة.

إلى جانب حجمها، تُدمج فريلاندر 8 تقنيات متطورة طُوّرت للأسواق العالمية. توفر قمرة القيادة الذكية، المُزوّدة بشريحة Qualcomm Snapdragon 8295P، مما يوفر تجربة اتصال سلسه وتفاعلاً ذكياً وراحة يومية. وعلى وجه الخصوص، زُوّدت السيارة بنظام القيادة الذكي على جميع التضاريس (ATS-i)، مما يُتيح لها التكيف مع مختلف أنواع التضاريس وبيئات القيادة، مع تعزيز الثقة في مختلف ظروف الطريق.

من أبرز التقنيات الأخرى نظام الركن الذكي الفائق (SIP) المتوفر في أسواق مختارة. صُمم هذا النظام خصيصاً لسيناريوهات التنقل الواقعية، وهو مُحسَّن للبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم تأكيد منطقة الشرق الأوسط كأول منطقة لإطلاق سيارة «فريلاندر 8»، حيث تمثل سوقاً رئيسية في إستراتيجية التوسع العالمي للعلامة التجارية، فيما تُعد المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة الطرح الإقليمي للطراز.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سيارة FREELANDER 8 وتقنياتها وخطط العلامة التجارية المستقبلية خلال الحدث الكبير القادم في الشرق الأوسط.