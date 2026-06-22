سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.



ويعد معدل الارتفاع الأعلى منذ بداية السلسلة الزمنية المتوفرة في بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي تبدأ من يناير 2024.



وارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 103.9 نقطة خلال شهر مايو الماضي وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 101.3 نقطة خلال شهر مايو 2025.



وعزت الهيئة ارتفاع الرقم القياسي بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.5%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 3.0%.



وعرّفت الهيئة مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء على أنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية، ويُعد مؤشراً مهماً يُعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج عموماً.