ذكرت قناة «CTV» نيوز أن مسؤولين كنديين سيلتقون نظراء لهم من المكسيك والولايات المتحدة في 1 يوليو في أول اجتماع ثلاثي لمراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأوضحت القناة أمس الأول (السبت) أن لدى دول أمريكا الشمالية أسباباً وجيهة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية خلال عام 2026، خصوصاً أن في يونيو الجاري تستضيف كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال.



وخلال شهر يوليو ستبدأ الدول الثلاث بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة، الأمر في غاية الأهمية، إذ تعد أمريكا الشمالية أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم من حيث الناتج، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 31 تريليون دولار، أي ما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وتعد اقتصادات هذه الدول مرتبطة ببعضها البعض ومتكاملة حيث توفر الولايات المتحدة رأس المال والابتكار، فيما تقدم كندا الموارد الطبيعية والطاقة، والمكسيك توفر العمالة والتصنيع.