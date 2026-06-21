قال مدير مشروع تشييد «برج جدة» المهندس المعماري جون بيرونتو: "إن البرج، الذي سيكون عند اكتمال تشييده أعلى مبنى في العالم، سيكتمل خلال 60 أسبوعاً". وأبلغ بيرونتو مجلة «نيوزويك» أن العاملين في تشييد البرج يدفعون بقوة للوصول إلى الطابق الـ 160، وأكد أن العمل في البرج وصل إلى مرحلة الطابق الـ 104، بعلو يصل إلى 400 متر. وأشار إلى أن العمل سيمضي بمعدل 4 أمتار أسبوعياً، على أن يصل ارتفاع البرج إلى 500 متر خلال 25 أسبوعاً.



ونقلت «نيوزويك» عن المعماري الذي صمم برج جدة غوردون جِلْ -وهو مع شريكه أدريان سميث من قاما بتصميم برج خليفة في دبي- قوله إن برج جدة سيضفي مسحة حداثة على المباني القديمة في عروس البحر الأحمر. وأشارت «نيوزويك» إلى أن بناء برج جدة يأتي في نطاق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي يرعاها ويتابع تنفيذها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتهدف الرؤية لتنويع الاقتصاد السعودي، وإعادة هيكلته بحيث تتخلى السعودية عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها. وأضافت أن برج جدة سيكون أهم معالم مدينة جدة الاقتصادية، التي يجري تشييدها على مساحة تبلغ 5.3 مليون متر مربع.

وذكرت مجلة «كونستركشن ويك»، في يونيو الجاري، أن العمل في تشييد ناطحة السحاب «المكعب» في الرياض جارٍ وفق ما هو مخطط له. وقال المهندس بيرونتو إن تشييد برج جدة سيكتمل بحسب ما هو مقرر في أغسطس 2028. ويتوقع أن يبلغ عدد طوابق البرج 167 طابقاً، ونقلت «نيوزويك» عن بيرونتو قوله إنه يتوقع أن يتم إشغال ما لا يقل عن 130 طابقاً من البرج حال اكتمال تشييده.