يتصدر محصول البطيخ قائمة الفواكه الصيفية في المملكة بإنتاج وفير يتجاوز 620 ألف طن سنوياً، ويشهد ذروة الإقبال خلال أشهر الصيف، حيث يحظى برواج واسع بين المستهلكين لما يتميز به من مذاق طبيعي، وقيمة غذائية عالية غنية بالمعادن والفيتامينات، فضلاً عن دخوله الحيوي بصفته عنصراً أساسياً في قطاع الصناعات التحويلية.

وضمن حملة «حلوة بموسمها» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة، ورفع كفاءة منظومة تسويق الإنتاج المحلي في مواسم وفرته، أوضحت الوزارة أن البطيخ يشتهر بزراعته في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والجوف، والباحة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل، وعسير، وجازان؛ ليلبي بإنتاجه الغزير متطلبات الأسواق المحلية في موسم الصيف.

وأكّدت الوزارة أن إنتاج البطيخ يتناسب مع الظروف المناخية المختلفة، ويتميز بأصناف متنوعة أبرزها (الشارلستون جراي، والكلوندايك آر سفن، والكونجو، والرويال سويت، والكرمسون المدور)، حيث تمتاز هذه الأصناف بتباين أحجامها وألوانها ونكهاتها، ما يتيح خيارات متعددة للمستهلكين، ويعزز القيمة التسويقية والإنتاجية للمحصول، ويستخدم في الصناعات التحويلية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والتنويع الاقتصادي، اتساقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تمكين المزارعين من خلال تقديم حزمة من الدعم والخدمات تشمل: الإرشاد والتوجيه الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودته. وتعمل الوزارة على تعزيز سلاسل الإمداد والتسويق عبر تنظيم البرامج الموسمية والمعارض المحلية، لضمان سرعة وسهولة وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين.

يُشار إلى أن حملة «حلوة بموسمها» تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتعزيز استهلاك المنتجات المحلية، ورفع معايير جودتها وسلامتها، والتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.