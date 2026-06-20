شهد اليوم الأول من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار - أوروبا 2026» توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الجديدة بين شركات سعودية ونظيراتها الأوروبية في مجالات تقنيات البناء وإزالة الكربون والبنية التحتية الرقمية.



وشملت الاتفاقيات شراكة بين شركة سعودية متخصصة في قطاع الإنشاءات وشركة دولية، بهدف تسريع تبني وتطبيق تقنيات البناء الحديثة وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.



كما وقعت شركة سعودية تعمل في تطوير الوجهات السياحية اتفاقية مع شركة متخصصة في تقنيات إزالة الكربون، لدعم نشر الحلول طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من خلال تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروع تجريبي في إحدى الوجهات السياحية.



وفي قطاع البنية التحتية الرقمية، أبرمت شركة سعودية في مجال الطاقة اتفاقية مع شركة أوروبية متخصصة في خدمات الاتصالات، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير البنية التحتية لنقل الطاقة والبيانات وتعزيز الربط الرقمي.



وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الشركات السعودية نحو توسيع شراكاتها الدولية في القطاعات المستقبلية، ودعم مستهدفات الاستدامة والتحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة في المشاريع التنموية.