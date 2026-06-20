سجل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءً متقدماً خلال عام 2025، معززاً دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي ورفع جاذبية القطاعات الصناعية واللوجستية والتعدينية والطاقة أمام المستثمرين.



وأوضح البرنامج في تقريره السنوي أن مساهمة أنشطة قطاعاته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.045 تريليون ريال بنهاية عام 2025، ما يعادل 39% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنة بنحو 996 مليار ريال في عام 2024، محققاً نمواً يقارب 5%.



وكشف التقرير وصول إجمالي الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج إلى 775 مليار ريال، بزيادة قدرها 110 مليارات ريال عن العام السابق الذي سجل 665 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت نحو 17%.



وعلى صعيد مؤشرات الأداء، واصل البرنامج تحقيق نتائج تفوقت على عدد من المستهدفات، إذ بلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية 24.89% مقابل مستهدف عند 16.5%، مقارنة بخط أساس بلغ 7.7%.



كما سجل المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.299 تريليون ريال، مقترباً من المستهدف البالغ 1.309 تريليون ريال، ومتجاوزاً بشكل كبير خط الأساس المسجل عند 942 مليار ريال.



وفي قطاع الصناعات الواعدة، ارتفع عدد التراخيص النهائية إلى 2894 رخصة، متجاوزاً المستهدف المحدد عند 1040 رخصة، فيما بلغت قيمة صادرات هذه الصناعات تراكميًا 161.6 مليار ريال، متخطية المستهدف البالغ 120.6 مليار ريال، مقارنة بخط أساس قدره 18.6 مليار ريال.



وفي مجال الخدمات اللوجستية، وصل عدد مراكز الخدمات المرتبطة بإعادة التصدير إلى 24 مركزاً، متجاوزاً المستهدف البالغ 20 مركزاً، مقابل مركزين فقط عند خط الأساس.