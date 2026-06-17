ارتفع الذهب اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين بيانات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله (الإثنين).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% إلى 4361.10 دولار.

وواصلت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها، إذ صعدت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 70.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1812.80 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1355.65 دولار.