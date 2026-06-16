اختتمت ماكدونالدز السعودية حملتها الخيرية السنوية «دعمك يكمل قصتهم» والتي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك، لتُسجّل بذلك فصلاً جديداً من العطاء في مسيرتها المستمرة في دعم المجتمع وأبنائه.

وقد شهدت الحملة استحساناً وتجاوباً لافتاً من قبل عملاء ماكدونالدز السعودية الكرام وكان لهم دور كبير في المساهمة وإنجاح الحملة الخيرية، وقد تركزت الحملة على بيع قصص هادفة للأطفال بمبلغ 10 ريالات للقصة على أن يعود ريعها بالكامل لدعم أطفال متلازمة داون بالتعاون مع جمعيات خيرية متخصصة.

وقد بلغ إجمالي القصص المباعة 113.280 قصة خلال الشهر المبارك، محققةً عائداً خيرياً قدره 1.132.800 ريال سعودي، وتم توجيهه بالكامل لدعم البرامج التأهيلية والمتخصصة لخدمة أطفال متلازمة داون في عدد من مناطق المملكة وتشمل:

• الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا): حيث حصلت على دعم مالي قدره 339.840 ريالاً سعودياً لدعم 32 طفلاً ضمن برنامجي ماكدونالدز لرفع الكفاءة اللغوية والوظيفية، وذلك لتمكين الأطفال من استخدام وسائل التواصل الفعّالة وتعزيز مهاراتهم اللغوية.

• جمعية صوت متلازمة داون: وقد حصلت على دعم مالي قدره 593.587 ريالاً سعودياً لدعم 80 طفلاً ضمن برنامجي ماكدونالدز لمساعدة الذات والقراءة والكتابة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الاستقلالية لدى الأطفال وتعزيز قدرتهم على التفاعل والاندماج مع الآخرين.

• جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة: والتي حصلت على دعم مالي قدره 199.373 ريالاً سعودياً لدعم 33 طفلاً ضمن برنامجي ماكدونالدز «مدارك» و«مهارة»، وذلك لتطوير القدرات الحسية والمهنية للأطفال والإسهام في تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية. وتصبّ هذه البرامج مجتمعةً في هدف واحد؛ وهو تمكين هؤلاء الأطفال من اكتساب المهارات التي تُعزّز استقلاليتهم وتُسهم في اندماجهم الفاعل داخل مجتمعهم. وتتقدم ماكدونالدز السعودية بخالص الشكر والتقدير لجميع عملائها الذين أسهموا في نجاح هذه الحملة وتعرب ماكدونالدز السعودية عن تقديرها وامتنانها العميق لجميع عملائها الذين أسهموا في نجاح هذه الحملة، إذ كان لمساهمتهم الأثر الأكبر في تحويل كل قصة مباعة إلى فرصة حقيقية في حياة طفل يستحق كل الدعم.

وقد قام الأمير ماجد بن فهد بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز السعودية)، بتسليم الشيكات المالية للجمعيات المستفيدة خلال حفل أقيم في مقر الشركة بمدينة الرياض. وتندرج هذه الحملة ضمن منصة المسؤولية الاجتماعية «منكم وفيكم»، والتي تعكس توجّه ماكدونالدز السعودية نحو بناء شراكة حقيقية مع مجتمعها، وترسيخ دورها بوصفها علامةً تجارية تؤمن بأن النجاح الحقيقي يُقاس بالأثر الذي تتركه في حياة الناس.

للمزيد من المعلومات حول مبادرات ماكدونالدز السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، يرجى زيارة منصة «منكم وفيكم» على الرابط: One of You.