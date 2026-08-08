عندما تتحول شاشات البث المباشر إلى مسارح للترهيب والاستغلال، يصبح الفضول الرقمي ثمناً لحياة بشرية؛ فبدلاً من أن يكون الإنترنت مساحة للتواصل، تحول إلى ساحة تواطؤ شهدت فصولاً مأساوية من الإذلال العلني حتى اللحظات الأخيرة.

في واقعة هزت الرأي العام حول ضريبة الشهرة الافتراضية، أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق صانعي محتوى ظهرا في بث مباشر مرعب وثق الأيام الأخيرة في حياة رجل تعرض لعنف مبرح وإهانات متكررة أمام المتابعين، في بث أقيم على قناته وبموافقته الظاهرة.

أدانت محكمة جنايات نيس المتهمين رسمياً بارتكاب أعمال عنف ضد الضحية رافائيل جرافان، البالغ من العمر 46 عاماً والمعروف على منصات التواصل باسم «جان بورمانوف»، إضافة إلى إدانتهما بالتحريض على الكراهية عبر إغداق الإهانات الجارحة عليه طوال فترة البث.

ورغم قسوة المشهد وتورطهما المباشر في الإيذاء، لم توجه للمتهمين تهمة التسبب المباشر في الوفاة؛ إذ أفادت التحقيقات بأن الضحية توفي متأثراً بتدهور حالته الصحية المتراكمة أثناء نومه، في وقت تزامن مع استغراق المتهمين في النوم أيضاً دون إدراك لخطورة الموقف حتى فوات الأوان.