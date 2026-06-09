ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في السعودية خلال مايو 2026 بمقدار 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 55.6 نقطة، مقارنة بشهر أبريل 2026 الذي سجّل 54.5 نقطة.



يعكس هذا الارتفاع تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي واستمرار النمو عبر مختلف القطاعات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.



وفي قطاع الصناعة، سجّل مؤشر ثقة الأعمال خلال مايو مستوى متفائلاً بلغ 54.3 نقطة، بارتفاع قدره 0.8 نقطة مقارنة بشهر أبريل الذي سجّل 53.5 نقطة. ويُعزى هذا المستوى إلى تزايد الثقة لدى المنشآت الصناعية، ولا سيما فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام والمبيعات وأوامر الشراء.