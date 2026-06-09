شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية المهندس منصور المشيطي، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم إستراتيجية بين السعودية وروسيا، بقيمة استثمارية بلغت 4.8 مليار ريال، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأكد المهندس المشيطي أن منظومة «البيئة» عملت على استقطاب كبرى الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الحيوية والغذائية، حيث شهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات والشراكات النوعية بين جهات حكومية وشركات كبرى من قطاع الأعمال في البلدين؛ امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتوطين التقنيات الحيوية المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وقال: «إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقّعت على هامش مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي توزعت بين عدد من المجالات الحيوية، شملت تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الحيوي، وتطوير وإكثار سلالات الدواجن اللاحمة، لضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة الإنتاج المحلي، بجانب تأمين مدخلات الأعلاف وسلاسل الإمداد لضمان استقرار ونمو قطاع الثروة الحيوانية، وتصدير الثروة السمكية السعودية من خلال اتفاقيات استراتيجية لتصدير الروبيان والأسماك عبر الشركات الروسية المتخصصة في الاستيراد والتوزيع العالمي».