تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول باتخاذ إجراءات صارمة ضد تداولات العملة غير المشروعة والمضاربات، في ظل تزايد الضغوط على الوون الكوري وتسجيله تراجعاً حاداً في الأسواق.



جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع طارئ لبحث تطورات الأسواق المالية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، في وقت تسعى فيه السلطات لاحتواء التقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبية.



وأكد كو يون تشول أن السلطات المالية لن تتسامح مع التقلبات المفرطة في سعر الوون أِو التحركات أحادية الاتجاه التي يقودها نشاط مضاربي في السوق، مشدداً على ضرورة استقرار العملة.



في سياق متصل، اخترق الوون الكوري الجنوبي مستوى 1550 مقابل الدولار الأمريكي في أواخر يوم الجمعة، مسجلاً أضعف مستوى له منذ عام 2009، ما يعكس تصاعد الضغوط على العملة وسط اضطرابات الأسواق العالمية.



وعيّن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خبير الاقتصاد شين هيون-سونغ ليشغل منصب حاكم البنك المركزي، ويشتهر شين بتوقعه الصحيح للأزمة المالية العالمية عام 2008، في خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع مستويات الديون ودفع النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.