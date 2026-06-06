وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأسواق بالغت في توقعات ارتفاع أسعار النفط، والناس توقعوا أن يصل سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل لكنه يبلغ حالياً 96 دولاراً.



وأضاف ترمب في تصريحات: «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى وعندما يتم تسوية الأمر فإن أسعار النفط ستنخفض إلى معدلات أقل مما كانت عليه».



وانخفضت أسعار النفط في جلسة الجمعة مع تزايد ثقة المتداولين بأن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران آخذة في التراجع.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.04% إلى 93.09 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن انخفضت 2.84% في الجلسة الماضية.



وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.50 دولار أو 2.69% إلى 90.54 دولار للبرميل بعد خسائر بلغت 3.1% يوم (الخميس) الماضي..



وأوضح ترمب: «سألتقي مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي لبحث حصول الحكومة على حصص فيها».



وذكر ترمب أن خفض الفائدة نقطة واحدة من شأنه أن يوفر ملايين الدولارات.