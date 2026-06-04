أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يقود إلى تحولات جوهرية قد تفضي إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والمسارات اللوجستية، فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للطاقة.



وأوضح نوفاك، خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن تراكم العوامل الناتجة عن الأوضاع الحالية في المنطقة يرفع من مستوى التحديات، وقد يجعلها حدثاً أكثر تأثيراً على قطاع الطاقة وقطاعات اقتصادية أخرى، وفقا لـ«انترفاكس» الروسية.



وأشار إلى أنه توصل، خلال نقاشاته مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن التوقعات المتعلقة بالطلب على النفط باتت غير واضحة، مؤكداً أن التقديرات التي كانت مطروحة قبل عدة سنوات تحتاج اليوم إلى مراجعات جذرية في ظل المتغيرات الراهنة.



وأضاف أن تحالف «أوبك بلس» يمتلك في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى القدرة على تقييم التطورات واتخاذ القرارات المناسبة بما يسهم في الحد من تداعيات الأوضاع القائمة وتحقيق التوازن في الأسواق.