أعلن البنك الدولي في تقرير صدر، اليوم، أن الدول جمعت 107 مليارات دولار خلال عام 2025 عبر رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى قياسي يزيد بنسبة 2% مقارنة بالعام الأسبق.



وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​سعر الكربون تضاعف بين عامي 2016 و2026 ليصل إلى ما يقارب 21 دولاراً للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعد أن كان 10 دولارات للطن، مدفوعاً بارتفاع أسعار نظام تداول الانبعاثات.



ثمن الانبعاثات



وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان «حالة واتجاهات تسعير الكربون» أن ما يقرب من 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية مشمولة بسعر مباشر للكربون في 87 سياسة مطبقة



وتتجه المزيد من الدول نحو إجبار الملوثين على دفع ثمن انبعاثاتهم، سواء من خلال فرض ضرائب الكربون أو تطبيق نظام تداول الانبعاثات المعروف بنظام سقف الانبعاثات والتجارة، وذلك في مسعى جاد لتحقيق أهدافها المناخية المرتبطة بالحد من التلوث.